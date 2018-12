Man leent ‘gekregen’ tankkaart uit aan familie WHW

14u06 0 Zaventem Een 31-jarige man uit Zaventem riskeert een werkstraf van 120 uur voor een zwendeltje met een tankkaart. Heel zijn familie kon zo aan korting tanken.

De brandstofprijzen swingen dezer dagen de pan uit. Maar de prille dertiger had hiervoor een oplossing gevonden. Hij had naar eigen zeggen een tankkaart gekregen van een kennis die werkte bij een bedrijf dat in zonnepanelen handelt. De dertiger leende de kaart uit aan vrijwel zijn hele familie en aan enkele vrienden. In ruil betaalden zij hem een som geld. Het bedrijf merkte al snel op dat er wel zeer veel met de kaart getankt werd en stelde een onderzoek in. Op de camerabeelden van de benzinestations kon men zo alle gebruikers identificeren.

Uit ondervragingen bleek vervolgens dat de man de spil van de hele zwendel was. “Een win-winsituatie was het voor iedereen. Iedereen kon goedkoper tanken. De familie kan de tankfoto’s gerust in een album plakken, heel de familie zal er opstaan”, aldus het parket. “Die kaart was volgens het onderzoek trouwens helemaal niet gekregen. Waarschijnlijk had hij deze gestolen.” Uitspraak op 18 december.