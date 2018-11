Man door het lint na dood broer WHW

12u36 0 Zaventem Een Brusselse dertiger is veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden met probatie-uitstel voor intrafamiliaal geweld. De man sloeg zijn vriendin meermaals.

“Mijn broer was net gestorven en ik was de controle kwijt. Het had niet mogen gebeuren”, verdedigde de man zichzelf vorige maand voor de strafrechter. Op 3 april ging hij naar het appartement van zijn vriendin in Zaventem. Hij vroeg haar of zij het telefoonnummer van zijn zus kende. Toen ze hierop ontkennend antwoordde ging hij door het lint en gaf haar meerdere vuistslagen. Ook sloeg hij haar met het hoofd tegen het venster. Tegen de politie ontkende hij dat hij haar te lijf was gegaan. “Ze is altijd jaloers en heeft dit verzonnen”, klonk het. Voor de rechter besloot hij toch de waarheid te zeggen. De rechter legde als probatievoorwaarde op dat hij een cursus agressiebeheersing volgt.