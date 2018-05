Man breekt voet bij inbraak 25 mei 2018

Een 30-jarige inbreker uit Sint-Gillis was op 18 februari bezig met een inbraak in een woning in de Tramlaan toen hij de bewoner hoorde thuis komen. Zonder nadenken sprong hij uit een raam op de eerste verdieping zodat de bewoner hem niet zou betrappen. Hierbij liep hij een voetbreuk op. Uiteindelijk kon hij even later opgepakt worden. Zijn buit? Vijf paar oorbellen. Het parket vervolgde hem ook voor een poging inbraak op dezelfde dag enkele straten verder. Het parket denkt dat hij eerst daar is langsgegaan om vervolgens even verder zijn kans te wegen. Hij riskeert een effectieve celstraf van 13 maanden. Uitspraak op 29 mei. (WHW)