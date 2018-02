Man bedreigt meermaals ex 02 februari 2018

02u27 0 Zaventem Een veertiger uit Zaventem riskeert zes maanden cel voor het bedreigen van zijn ex-vrouw. De twee waren na een vechtscheiding uit elkaar gegaan, maar hij moest maandelijks nog een serieuze som alimentatie betalen. Dat was niet naar zijn zin en dat maakte hij op 14 juli 2016 duidelijk aan zijn ex.

"Ik sta straks voor uw deur. Bel de politie al maar", stuurde hij via sms. De vrouw waarschuwde de politie, die hem meteen een bezoekje bracht. "Door haar zit ik in de miserie", klonk het. Gekalmeerd was hij echter nog niet, want nadat de agenten vertrokken waren pakte hij opnieuw zijn gsm voor een pittig smsje. "Morgen zit gij op uw knieën met mijn wapen tegen uw hoofd." Ook hun zoon kreeg een berichtje met de melding dat hij zijn moeder zou doden. Uiteindelijk kwam het zo ver niet en bood hij zijn excuses aan. "Ik heb niet eens een wapen", minimaliseerde hij zijn stoere berichten. Uitspraak op 19 februari.





(WHW)