Make-over voor website met informatie voor omwonenden luchthaven Robby Dierickx

13 december 2018

15u30 0 Zaventem De website die omwonenden informeert over het baangebruik op Brussels Airport steekt in een nieuw jasje. Bezoekers vinden op www.batc.be voortaan een veelheid aan functionaliteiten en nuttige informatie over het baangebruik, weerobservaties en weersvoorspellingen, radargegevens, geluidsmetingen en een hele reeks statistieken.

De informatiewebsite werd in 2015 gelanceerd door skeyes, de nieuwe naam van Belgocontrol, en Brussels Airport. Drie jaar na die oprichting steekt de website in een nieuw jasje. Het verwachte en actuele baangebruik is er nog steeds op terug te vinden, maar nu werd ook een weersectie aan de website toegevoegd. Op elk moment kunnen bezoekers op www.batc.be de weerobservaties en weersvoorspellingen met betrekking tot de luchthaven en de start- en landingsbanen in real time raadplegen.

Daarnaast zijn voortaan ook een reeks statistieken raadpleegbaar. Het gaat onder meer om cijfers over het aantal vliegbewegingen, de gebruikte start- en landingsbanen, de geluidscontouren en de ‘groene landingen’.