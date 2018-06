Maandag opnieuw treinen tussen Leuven en luchthaven 02 juni 2018

02u55 0 Zaventem Vanaf maandagochtend 6 uur zullen er opnieuw treinen tussen Leuven en de luchthaven van Zaventem kunnen rijden. Dat was tijdelijk niet meer mogelijk door de overstromingen.

"Het ene spoor werd over een afstand van 600 meter beschadigd door de modder, het andere over een afstand van iets meer dan 400 meter", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "De reizigers vanuit Leuven moesten overstappen in Zaventem-Dorp of in Brussel-Noord."





Om de sporen zo snel mogelijk weer in dienst te krijgen, werd dag en nacht gewerkt. "Komend weekend worden onder meer nog kabels aangelegd en zullen er enkele testritten uitgevoerd worden. Als alles volgens plan verloopt, dan rijden de treinen vanaf maandagochtend opnieuw rechtstreeks tussen Leuven en Brussels Airport. Al zal dat in die eerste dagen wel nog aan een lagere snelheid zijn." (RDK)