Maand na verkiezingen nog geen coalitie Gesprekken in Overijse lopen, in Zaventem is het wachten op Holemans Robby Dierickx

14 november 2018

16u24 2 Zaventem In de meeste gemeenten zijn de schepenpostjes voor de komende legislatuur al bekend, maar net als in Vilvoorde zijn er in Zaventem en Overijse nog geen coalities gevormd. In Overijse wordt volop gepraat tussen Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen, terwijl het in Zaventem wachten is op een initiatief van huidig burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld).

De gemeenteraadsverkiezingen liggen ondertussen alweer een maand achter ons, maar in verschillende gemeenten in onze regio is het nog niet duidelijk wie na Nieuwjaar aan de macht komt. Zo lopen de gesprekken nog in Vilvoorde, Wemmel en Overijse. In Zaventem was er de voorbije weken nog niet al te veel beweging. Burgemeester Ingrid Holemans behaalde met Open Vld twaalf zetels en is aan zet. Maar daar is volgens huidig schepen Erik Rennen (N-VA) nog niet veel van in huis gekomen. “Op een aftastend gesprek op 18 oktober na hebben we de burgemeester niet meer gehoord”, aldus Rennen, wiens N-VA met zeven zetels de tweede grootste partij in de luchthavengemeente werd. “De tijd begint te dringen. Midden december moet de coalitie gevormd zijn, maar zoiets regel je niet in 1, 2, 3. Er moet immers ook een meerderheidsakkoord bereikt worden dat door iedereen gedragen wordt. Maar we kunnen niets anders doen dan wachten op een telefoontje van de liberalen.”

N-VA buitenspel?

Onderhandelen de liberalen dan misschien met CD&V (vier zetels), die andere huidige coalitiepartner, om N-VA buitenspel te zetten? Burgemeester Ingrid Holemans was woensdag niet bereikbaar voor commentaar en CD&V-lijsttrekker Bart Dewandeleer houdt het bij volgende reactie: “De liberalen zijn de grootste partij en zijn bijgevolg aan zet. Zonder hen kan er geen coalitie gevormd worden. We hebben respect voor de werkwijze van burgemeester Holemans.”

Die laatste liet eerder al weten rustig haar tijd te willen nemen. Zes jaar geleden waren er nog interne strubbelingen binnen Open Vld nadat zes leden zich wilden afscheuren om een coalitie te vormen met N-VA en sp.a. Dat werd in allerijl vermeden, maar Holemans wil dergelijk scenario voorkomen.

Geen Franstaligen

In Overijse zijn de kartels Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen op elkaar aangewezen. Samen tellen ze 19 van de 31 zetels. Andere opties zijn er niet, tenzij er met de Franstaligen gepraat zou worden, maar beide kartels lieten weten dat dit niet zal gebeuren. “Onze voorzitters zitten deze week nogmaals samen”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Maar een compromis is er nog niet. Momenteel voeren we voornamelijk gesprekken over geplande projecten.”

Sven Willekens, lijsttrekker van het kartel Open Vld/Groen, bevestigt dat het afwachten geblazen is. Hij liet eerder al verstaan dat er alleen een coalitie gevormd zou worden indien huidig burgemeester Lenseclaes haar manier van werken zou aanpassen. In de huidige legislatuur botste het immers meermaals tussen beide lijsttrekkers.