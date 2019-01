Luchthaventaxi’s voeren actie tegen Uber Robby Dierickx

11 januari 2019

16u12 0 Zaventem Enkele tientallen taxichauffeurs die actief zijn rond de luchthaven hebben vrijdagochtend actie gevoerd tegen Uber. Ze blokkeerden een deel van de uitrit van de luchthaven en trokken nadien in colonne naar het gemeentehuis van Zaventem. Daar kon burgemeester Ingrid Holemans niets meer doen dan hen doorverwijzen naar Brussels Airport en de hogere overheid.

“Volgens de taxi’s duiken steeds meer Ubertaxi’s op in de luchthaven van Zaventem”, zegt burgemeester Holemans, die ondanks dat de taxichauffeurs geen afspraak hadden gemaakt toch tijd voor hen vrijmaakte. “Zij parkeren hun wagen in één van de parkings om daar mensen op te pikken. Voor de taxibedrijven die een licentie hebben om mensen op te halen en af te zetten op de luchthaven voelt dat uiteraard als broodroof. Maar als gemeente kunnen we daar bitter weinig aan doen. Ik heb de taxibestuurders dan ook doorverwezen naar Brussels Airport en naar de hogere overheid.”

Nog volgens de burgemeester uitten de chauffeurs hun bezorgdheid over de veiligheid op en rond de luchthaven. Na de aanslagen van bijna drie jaar geleden werden alle taxichauffeurs gescreend, maar dat is niet het geval bij de bestuurders van Ubertaxi’s.