Luchthavengemeente niet geheel akkoord met 12-puntenplan Burgerforum 23 juni 2018

02u43 0 Zaventem De gemeente Zaventem betreurt dat het Burgerforum Luchthavenregio in haar 12-puntenplan als reactie op de uitbreidingsplannen van Brussels Airport een inkrimping van de luchthaven voorstelt. "Dat kunnen we niet aanvaarden", luidt het in Zaventem.

Vorige week zondag lichtte het Burgerforum Luchthavenregio haar 12-puntenplan aan enkele omliggende gemeenten van Brussels Airport toe. Na afloop liet het Burgerforum weten dat het de volledige steun kreeg van de aanwezige gemeenten, maar dat wordt in Zaventem ontkend. "Uiteraard eisen we dat er in de toekomstvisie van de luchthaven rekening gehouden wordt met de leefbaarheid van de omwonenden", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "Maar er moet ook absoluut vermeden worden dat deze discussie uitdraait op een sociaal bloedbad."





Gevolgen doornemen

Volgens schepen Peter Rosel (Open Vld) zal het 12-puntenplan de komende weken op het schepencollege worden besproken, waarna de gemeente haar opmerkingen zal doorgeven.





"We zullen zowel de sociale als de economische gevolgen van de voorstellen in het 12-puntenplan grondig doornemen en willen de verdere ontwikkeling van deze uiterst belangrijke en strategische groeipool niet tegenhouden. In het 12-puntenplan staan spijtig genoeg een aantal elementen die de afbouw en zelfs de inkrimping van de luchthaven bewerkstelligen en dat mogen en kunnen wij niet aanvaarden." (RDK)