Luchthavendief houdt vol minderjarig te zijn 30 januari 2018

Een Noord-Afrikaanse man riskeert 5 maanden cel voor een diefstal in Brussels Airport. Kompanen van de beklaagde slaagden er op 17 december in de aandacht van een reiziger af te leiden.





Zo slaagde hij erin om de rugzak van de slachtoffer van zijn trolley te graaien. De man kon herkend worden op de beelden van de bewakingscamera's en kon bij een controle opgepakt worden. Over de feiten zelf had de man niets te zeggen tegen de politie.





"Wel contesteerde hij dat hij meerderjarig was. Naar eigen zeggen was hij 17. Een botscan bewees echter het tegendeel", aldus het parket, "het is duidelijk dat het hier niet gaat om een geïsoleerde wanhopige sukkelaar. Hij is deel van een bende die zich richt op onze luchthaven om daar toeristen te bestelen."





Uitspraak op 15 februari. (WHW)