Luchthavenbrandweer onthult beste recepten in kookboek Opbrengst boek met 25 recepten gaat naar Firefighters 4 Nepal Robby Dierickx

07 januari 2019

14u43 1 Zaventem Jeroen Meus, Piet Huysentruyt en Sandra Bekkari krijgen dezer dagen concurrentie uit wel heel onverwachte hoek: de brandweer van Brussels Airport. De 145 luchthavenbrandweermannen hebben immers hun eigen kookboek – met 25 recepten voor grote groepen – uitgebracht. De opbrengsten gaan naar Firefighters 4 Nepal.

Het was Tom Binnemans, die intussen al zeven jaar actief is bij het brandweerkorps van Brussels Airport, die ruim een jaar geleden op het idee kwam om een kookboek van de luchthavenbrandweer te maken. “Ik wilde ons korps wat meer in de kijker zetten en een kookboek leek me daar het ideale middel voor. Nooit eerder maakte een brandweerkazerne zo’n boek. Gezien er in onze kazerne dagelijks gekookt wordt, wilden wij dan ook voor de primeur zorgen (lacht).”

Wat begon met wat knip- en plakwerk in bestaande kookboeken is – mede dankzij de hulp van Toms collega Els Dedobbeleer - uitgegroeid tot een nieuw boek met 25 recepten. “We beschikken over vijf ploegen met een dertigtal manschappen”, vertelt Tom Binnemans. “Elke ploeg mocht vijf lievelingsgerechten kiezen. Dat ging van lasagne tot varkensgebraad met gebakken aardappelen, witloofsalade en stroganoffsaus. Belangrijk daarbij: de recepten in het boek zijn voor grote groepen van twintig personen. Uiteraard kan je ze ook voor kleine groepen maken, maar de hoeveelheid van de ingrediënten is gebaseerd op twintig eters. Zo bestaat onze lasagne uit honderd lasagnevellen. Genoeg voor een heel korps.”

Gezond eten

Dat het kookboek de ideale manier is om de luchthavenbrandweer in de kijker te zetten, blijkt ook tijdens ons bezoek aan de kazerne. In het gebouw hangt een heerlijk geurtje en achter het fornuis staan verschillende brandweermannen in de potten te roeren. Na de verse groentesoep krijgen de collega’s balletjes in tomatensaus met puree geserveerd. “In elke ploeg zit wel een team koks die dagelijks achter het fornuis staan”, legt Tom Binnemans uit. “Als brandweerman is het belangrijk dat je gezond eet. Alle gerechten zijn dan ook vers bereid. De boodschappen bestellen we online en worden op het luchthavendomein geleverd. Voor veel brandweermannen is het trouwens ook hun enige mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen, want door de 12-urenshift (van 6.45 tot 18.45 uur) komen de meesten pas rond 20 uur thuis. Dan nog warm eten is niet altijd een optie.”

Met het boek Fire Cooking steunen de brandweermannen van Brussels Airport het goede doel Firefighters 4 Nepal, dat onlangs nog vijftien man naar Nepal stuurde om de lokale brandweer een degelijke opleiding te geven. Het kookboek is verkrijgbaar via de website www.f4n.be en kost 10 euro. “Of er nog een vervolg komt? Voorlopig niet”, aldus nog Tom Binnemans. “Maar wie weet komt er ooit wel een boek met desserts (lacht).”