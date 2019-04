Luchthavenbewoner aan de haal met rugzak WHW

19 april 2019

16u25 0 Zaventem Een dakloze man die in de luchthaven van Zaventem verblijft, heeft het meermaals te bont gemaakt. Zo stal hij een rugzak en had hij een vlindermes bij zich.

Op 7 november diende een toerist klacht in nadat hij zijn rugzak niet meer vond. Uit analyse van de bewakingsbeelden bleek dat Ali D. aan de haal was gegaan met de zak. De man was een bekende bij het luchthavenpersoneel omdat hij als het ware ‘woonde’ op de luchthaven. Toen agenten hem op 11 november tegen het lijf liepen confronteerden ze hem met de diefstal. Hij bekende meteen alles. Hij bleek ook andere gestolen waar zoals een GPS en iPhone bij zich te hebben. Bovendien had hij een vlindermes bij zich.

“Dat is een verboden wapen waarvoor ik 3 maanden cel vorder”, aldus de procureur. Voor de diefstallen vorderde hij 8 maanden. De verdediging vraagt een geldboete voor het verboden wapenbezit. “Mijn cliënt zal eens hij vrijkomt uitgewezen worden. Hij zit nu al 6 maanden in voorhechtenis dus ik vraag om de rest van de straf met uitstel uit te spreken”, aldus zijn advocaat Boris Reynaerts. Uitspraak op 24 april.