Luchthaven start met herinrichting drop-offzone 16 maart 2018

Op Brussels Airport is men gestart met de herinrichting van de drop-offzone. Na de werken zal het comfort voor de passagiers een pak hoger zijn en zal het verkeer vlotter naar die zone kunnen doorstromen. De wegen ernaartoe worden ook hertekend. In mei moet alles klaar zijn.

De drop-offzone op de luchthaven werd in december 2016 geopend om passagiers vlot te kunnen afzetten. Voor de aanslagen van 22 maart 2016 kon dat nog vóór de terminal gebeuren, maar uit veiligheidsoverwegingen werd de drop-offzone verplaatst. Door het toenemend succes is een herinrichting aangewezen.





Uitbreiding

De drop-offzone wordt uitgebreid in de richting van de terminal. Op termijn komt er een toegangscontrole met slagbomen. Bestuurders die iemand komen afzetten, mogen er niet langer dan tien minuten staan en mogen hun voertuig ook niet verlaten.





Samen met de uitbreiding van de zone worden ook de wegen ernaartoe hertekend. Het doorgaand verkeer zal grotendeels gescheiden worden van de passagiers die naar de drop-offzone rijden. Het aanpalende busstation krijgt een opknapbeurt en de parking voor autocars is verhuisd naar een andere locatie in de buurt. De huidige zone waar taxi's passagiers afzetten, zal op termijn samengevoegd worden met de drop-off voor passagiers. (RDK)