Luchthaven opent jacht op drones DIT JAAR ALLEEN AL ZES INCIDENTEN ROND BRUSSELS AIRPORT ROBBY DIERICKX

04 september 2018

02u48 0 Zaventem Belgocontrol heeft dit jaar al zes incidenten met drones vastgesteld op en rond de luchthaven. Dat zijn er nu al twee meer dan in heel 2017. Daarom heeft Brussels Airport twintig 'No Drone Zone'-waarschuwingsborden rond de luchthaven geplaatst. Wie de wet overtreedt, riskeert een boete tot 8.000 euro.

"De veiligheid mag dan wel nooit echt in gevaar zijn geweest, toch is het gebruik van drones op en rond een luchthaven levensgevaarlijk", zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van luchtverkeersleider Belgocontrol. "Als zo'n drone tegen een vliegtuig of zelfs in de motor vliegt, kan dat catastrofale gevolgen hebben. Daarom is het absoluut verboden om met een drone in de buurt van de luchthaven te vliegen."





Toch werden in 2016 elf incidenten met drones rond luchthavens in ons land vastgesteld. Vorig jaar waren dat er vier, allemaal rond Zaventem, en dit jaar staat de teller rond Brussels Airport al op zes. Vaak worden dergelijke gevallen gemeld door piloten, luchthavenmedewerkers, luchtverkeersleiders of burgers. "Ondanks het verbod neemt het aantal meldingen van drones in het luchtverkeer toe", zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. "Dit is een nieuw soort gevaar met typische risico's. Om te voorkomen dat er ernstige incidenten gebeuren, hebben we begin augustus langs de luchthavenperimeter een twintigtal 'No Drone Zone'-waarschuwingsborden geplaatst. Die moeten bezoekers erop wijzen dat het absoluut verboden is om de toestellen in de buurt van de luchthaven de lucht in te sturen. Het is al de tweede actie die we tegen het fenomeen ondernemen. Eerder werd in samenspraak met Aerodrome Operations, Belgocontrol, de federale politie en het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) al een algemene meldingsprocedure opgestart. De borden zijn nu een aanvulling op dat eerste initiatief."





Risicoanalyse

Om te bepalen waar de waarschuwingsborden het best geplaatst konden worden, liet de luchthaven een risicoanalyse uitvoeren. "Je komt ze sinds begin augustus vooral tegen op plaatsen waar weinig tot geen bebouwing is", aldus nog Nathalie Pierard. "We hopen dat we de bezoekers hiermee bewust kunnen maken van de veiligheidsrisico's van een drone voor het vliegverkeer."





Wie de wet overtreedt en een niet-geregistreerde drone de lucht in laat, riskeert sinds 1 januari 2017 een boete met een maximumbedrag van 8.000 euro. In 2016 werd in totaal 10.584 euro geïnd na overtredingen rond luchthavens, vorig jaar was dat 3.824 euro. Voor dit jaar zijn er nog geen cijfers over uitgeschreven boetes bekend.