Luchthaven breekt record: 24 miljoen passagiers 02u24 0 Lukas CEO van de luchthaven Arnaud Feist deelt chocolaatjes uit aan de reizigers. Zaventem In het jaar na de aanslagen heeft de luchthaven haar jaarlijks passagiersrecord verbroken. Maar liefst 24 miljoen reizigers kwamen er over de vloer bij Brussels Airport. Om dat te vieren, kregen alle passagiers gisteren een chocolaatje van CEO Arnaud Feist en Director Operations Ward Decaluwé .

Het vorige record van Brussels Airport werd in 2015 gevestigd. Toen telde de luchthaven bijna 23,5 miljoen passagiers. "Door de aanslagen viel dat aantal vorig jaar terug tot 21,9 miljoen", zegt Florence Muls, woordvoerster van Brussels Airport. "Dat we nu, in het jaar na de dramatische gebeurtenissen van 22 maart 2016, dit passagiersrecord vestigen, is het bewijs dat mensen nog willen reizen en dat de aanslagen niet langer voor angst zorgen. Ook de cargoafdeling doet het - ondanks de boetes die het Brussels gewest uitschrijft - voortreffelijk."





Volgens de luchthaven heeft het stijgend aantal passagiers ook gevolgen voor het aantal jobs. "Er komen steeds meer werknemers bij", klinkt het. "Tegen 2040 willen we het aantal passagiers en jobs trouwens verdubbelen. Dat is niet alleen onze wens, maar ook die van de markt." (RDK)