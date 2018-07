Luchthaven blaast 60 kaarsjes uit BRUSSELS AIRPORT VIERT DIAMANTEN JUBILEUM MET ICONISCHE FOTO-EXPO DIMITRI BERLANGER

06 juli 2018

02u45 0 Zaventem De zestigste verjaardag van Brussels Airport zal de komende maanden niemand ontgaan. Het startschot van de festiviteiten rond het diamanten jubileum werd toepasselijk gegeven door het aansnijden van de reuzenverjaardagstaart. Een foto-expo toont de hoogtepunten van de afgelopen zestig jaar.

5 juli 1958. Het is 11 uur wanneer de Luchthaven Brussel-Nationaal officieel wordt geopend in de gietende regen. De moderne luchthaven bestaat uit twee pieren van elk 172 meter lang en een terminal die België met de wereld verbinden. Innoverend bovendien, want het enige vliegveld ter wereld op dat moment met een eigen treinstation dat rechtstreeks is aangesloten op de terminal. Een miljoen reizigers passeren dat jaar via de luchthaven om onder andere de Wereldtentoonstelling te bezoeken.





25 miljoen passagiers

Zestig jaar later is er heel wat veranderd. Er zijn pieren gerenoveerd, een cargozone en terminals bijgebouwd. Waren er aan het begin van de jaren 1980 nog goed 5 miljoen passagiers per jaar, dan stevent men dit jaar af op 25 miljoen passagiers.





"Brussels Airport is in die 60 jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste economische spelers van ons land en is goed voor tienduizenden rechtstreekse en onrechtstreekse jobs. Met zijn passagiersvolumes zorgt de luchthaven er ongetwijfeld mee voor dat Brussel het centrum van Europa blijft", aldus Minister van Mobiliteit François Bellot, die samen met ceo Arnaud Feist de verjaardagstaart aansneed.





"Brussels Airport is bovenal één grote familie en wij willen onze verjaardag dan ook in familieverband vieren", zegt Feist. "Samen met de passagiers, de luchtvaartmaatschappijen, al onze medewerkers en partners, maar ook met heel België. Onze luchthaven is dan ook méér dan enkel haar geschiedenis. Het zijn miljoenen verhalen, herinneringen en emoties voor duizenden medewerkers, gepassioneerde mensen en miljoenen reizigers."





Iconische momenten

In een fototentoonstelling worden de iconische momenten van de voorbije zestig jaar in herinnering gebracht. De opening van de cargozone in 1979, of de landing van de eerste Boeing. Maar ook mensen die elkaar ontmoeten of weerzien op de luchthaven naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen. Zo zie je onder meer Eddy Merckx de revue passeren, de triomfantelijke terugkeer van Eurosong-winnares Sandra Kim in 1986 of de veelbesproken bezoeken van de paus en president Barack Obama.





Nog tot eind dit jaar zullen verschillende acties en activiteiten in de terminal plaatsvinden in samenwerking met enkele Belgische iconen.