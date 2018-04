Lenteactie op wekelijkse markten 05 april 2018

Het schepencollege en de marktkramers lanceren volgende week een lenteactie voor alle bezoekers van de wekelijkse markten.





Het startschot in Zaventem wordt op maandag 9 april gegeven. Sterrebeek volgt een dag later. Er vallen alvast mooie prijzen te winnen. "De bezoekers krijgen een spaarkaart en bij elke aankoopschijf van 5 euro krijgen ze een stempel", zegt marktleider Yves Vanhemele. "Je hebt vijf stempels nodig om je kaart te vullen. Eens die vol is, kan je de kaart afgeven aan één van de marktkramers. De stempels kan je in Zaventem tot 30 april verzamelen, en in Sterrebeek tot 1 mei. De winnaars zullen ook op die dagen omstreeks 12 uur bekendgemaakt worden."





Met de actie kan je onder meer reischeques ter waarde van 250 euro winnen. (RDK)