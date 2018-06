Leiders khatbende voor rechter 12 juni 2018

Twee kopstukken van een grote khatbende riskeren 5 jaar cel. Nadat in de zomer van 2016 verschillende smokkelaars van de Zuid-Afrikaanse drug opgepakt werden op de luchthaven werd er intensief onderzoek verricht. Hierop kwam men uit op 3 leidinggevende figuren, een vrouw en twee mannen. In totaal zouden zij verantwoordelijk zijn voor de smokkel van meer dan 500 kilogram khat. Zij hadden contact met de eigenlijke smokkelaars en regelden ook de praktische afhandeling. Eindbestemming van de drugs was Amsterdam. De vrouw werd eerder al veroordeeld. Welke straf de twee mannen krijgen weten we op 28 juni. (WHW)