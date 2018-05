Legislatuur afgesloten met begrotingsoverschot 31 mei 2018

Geen verhoogde belastingen, 96,5 miljoen euro investeringen en toch sluit Zaventem de legislatuur eind dit jaar met een begrotingsoverschot van 3,7 miljoen euro af. Maandag werd de begroting goedgekeurd.





Tijdens de gemeenteraad werd de laatste begroting voorgesteld aan alle raadsleden. De autofinancieringsmarge bedraagt 3,7 miljoen euro. Dat is nog 300.000 euro beter dan de initiële begroting. Daarmee sluit de luchthavengemeente de legislatuur met een overschot af.





"Onze belastingen blijven bovendien de laagste van Vlaams-Brabant", zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). "Daarnaast zijn de grondbelastingen met 472 opcentiemen de laagste van Vlaanderen. In totaal hebben we voor 96,5 miljoen euro geïnvesteerd in de periode tussen 2014 en 2020. Dat is per inwoner een investering van ruim 2.800 euro. Tegelijk zijn we er ook in geslaagd om de jaarlijkse leningsuitgaven te laten zakken van 7 miljoen euro in 2014 tot 3,5 miljoen euro in 2018. Dat komt omdat we tussen 2014 en 2020 de schuld kunnen afbouwen met 18 miljoen euro."





(RDK)