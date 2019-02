Lege kennel op bagageband: grote zoekactie naar... kat in luchthaven Zaventem Nederlandse eigenaars starten zoekactie naar kat op Brussels Airport Robby Dierickx

01 februari 2019

16u35 0 Zaventem Op de luchthaven van Zaventem is vrijdag een zoekactie gestart naar Bassie. De kat kwam uit Turkije en zou donderdagavond opgepikt worden door haar nieuwe baasjes, een gezin uit Nederland. Alleen, op de bagageband troffen ze een beschadigde en lege kennel aan. Waar Bassie momenteel is, is onduidelijk. Zaterdag zakken de nieuwe baasjes en enkele vrienden naar Zaventem af om de poes te zoeken.

Bassie werd donderdag op de luchthaven van de Turkse stad Alanya in een kennel op een vliegtuig van TUI richting ons land gezet. Het 2-jarig poesje zou geadopteerd worden door een gezin dat in het zuiden van Nederland woont. Maar toen de nieuwe baasjes donderdagavond hun nieuw huisdier op Brussels Airport wilden ophalen, kregen ze te horen dat de poes spoorloos was. “Blijkbaar werd de kennel van Bassie tussen de koffers op de bagageband gezet, terwijl de dieren die uit het buitenland komen normaal gezien elders verzameld worden”, weet de Nederlandse Simone van der Meiden, die als vluchtbegeleidster de trip van Bassie van Turkije naar ons land regelde. “Op de bagageband trof het gezin enkel een beschadigde en lege kennel aan. Waar de kat wist te ontsnappen, weten we niet.”

Blikjes tonijn

Vrijdag startten enkele Belgische vrienden van Simone alvast met een zoektocht op en rond de luchthaven. “Maar uiteraard mogen ze niet zomaar overal komen, waardoor de zoekmogelijkheden beperkt zijn”, zegt de Nederlandse, die zaterdag zelf naar Brussels Airport afzakt in de hoop Bassie terug te vinden. “We zullen met blikjes tonijn op zoek gaan naar de poes. Ze zal ongetwijfeld wel honger lijden, dus we hopen dat we haar op die manier kunnen lokken. Waar we moeten beginnen met onze zoektocht, is ons evenwel een raadsel. Maar we willen er toch alles aan doen om Bassie terug te vinden. Een luchthaven is namelijk niet de ideale omgeving voor een kat.”

We zullen met blikjes tonijn op zoek gaan naar Bassie. Ze zal ongetwijfeld wel honger lijden, dus we hopen dat we haar op die manier kunnen lokken. Simone van der Meiden

Sarah Saucin, woordvoerder van vliegtuigmaatschappij TUI, kon vrijdag niet meer informatie geven over de verdwijning van Bassie. Drie jaar geleden vond er ook al eens een grote zoekactie naar een poes plaats op de luchthaven van Zaventem. Toen lieten bagageafhandelaars de 3-jarige Breezer van een gezin uit Oud-Heverlee per ongeluk ontsnappen toen het beestje op het vliegtuig richting Malaga gezet moest worden. Toen de baasjes in Malaga aankwamen, troffen ze een lege kennel aan. Na een zoektocht van een week – waaraan ook heel wat luchthavenpersoneel deelnam – werd de kat ongedeerd aangetroffen in een container in de bagagehal. “We hopen dat onze zoekactie tot hetzelfde resultaat als die van drie jaar geleden leidt”, besluit Simone van der Meiden.