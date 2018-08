Leerlingen veiliger op pad dankzij 3D-zebrapad 29 augustus 2018

02u28 0 Zaventem Met het oog op de start het nieuwe schooljaar heeft het schepencollege enkele maatregelen genomen om leerlingen veiliger van en naar school te krijgen. Zo werd onder meer een 3D-zebrapad aangebracht.

De verkeersingrepen kwamen er na een gesprek tussen de gemeente en ouders van leerlingen. Samen met de verkeerspolitie werkte burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) daarom een nieuwe verkeerssituatie voor het traject van jonge fietsers en voetgangers naar de school in de dorpskern van Sterrebeek uit. Zo werd op het pad grenzend aan de Tramlaan ter hoogte van de J. Platteborzelaan met beugels een chicane gevormd, om de fietsers te verplichten af te remmen.





Wat verderop werd een 3D-zebrapad geschilderd. "Met de optische illusie van dit zebrapad hopen we de aandacht van de automobilisten op scherp te zetten", zegt Holemans. "Extra verkeersborden moeten de oversteekplaats ook al vroeg aanduiden. Uiteraard zal dit nieuw type zebrapad geëvalueerd worden, waarna het mogelijk ook op andere plaatsen in de gemeente zal worden aangebracht."





Verder kwamen er her en der wegmarkeringen met zone 30 en kwam er een nieuw zebrapad op het kruispunt van Zeenstraat met de Zavelstraat, waar ook een fietssuggestiestrook in beide richtingen geschilderd werd. In de Schapenweg komt eveneens zo'n fietssuggestiestrook. (RDK)