Leerlingen op wachtlijst kunnen in andere scholen Drieklank terecht 07 juni 2018

02u50 0 Zaventem Leerlingen die voor volgend schooljaar nog op een wachtlijst staan in het Zavo in Zaventem, het Sint-Martinuscollege in Overijse en het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem kunnen terecht in de twee andere scholen van scholengemeenschap Drieklank. In het GITO van Tervuren en het GITO van Overijse is wél nog plaats.

Verschillende scholen van scholengemeenschap Drieklank kregen de voorbije maanden opnieuw met kamperende ouders te kampen. De scholen zijn duidelijk in trek, want in het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem staan 57 leerlingen op de wachtlijst, in het SMO 35 en in het Zavo 34. "Hoeveel er daarvan nog effectief op zoek zijn naar een school is niet duidelijk", zegt Frank Dirix coördinerend directeur bij scholengemeenschap Drieklank.





"Een deel zal ondertussen misschien al een plaats in een school van een andere scholengemeenschap gevonden hebben. Voor zij die momenteel nog op zoek zijn naar een plaats, zijn er in het GITO in Tervuren nog tien plaatsen in de A-stroom en zeven in de B-stroom. In het GITO van Overijse gaat het om zeven plaatsen in de A-stroom en dertien in de B-stroom. Daarnaast kan in Tervuren nog een extra klas met achttien leerlingen in de A-stroom ingericht worden, terwijl in Overijse nog achttien plaatsen in de A-stroom en zestien in de B-stroom gecreëerd kunnen worden."





Door bewust voor één van deze scholen te kiezen, behouden de leerlingen meteen ook alle mogelijke kansen op doorstroming naar welke school dan ook binnen de scholengemeenschap in de tweede graad.





(RDK)