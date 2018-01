Leegstaande gemeenteschool dan toch niet verkocht 02u52 0 Zaventem Het schepencollege gaat de site waarop de leegstaande gemeenteschool van Zaventem staat dan toch niet verkopen. Ook enkele andere geplande verkopen van gemeentelijke gebouwen gaan niet door. De reden? De positieve begrotingsresultaten.

Bij het begin van deze legislatuur liet het gemeentebestuur weten dat het verschillende gemeentelijke gebouwen wilde verkopen. Maar daar komt het schepencollege nu op terug. "We maken de switch van een verkoopstrategie naar een aankoopstrategie", zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). "Door de goede begrotingsresultaten is een verkoop van de gebouwen niet meer nodig. Daarom hebben we beslist om het grootste gedeelte ervan bij te houden in een vastgoedportefeuille. Samen met de aankopen die dit jaar voorzien zijn, beschikken we tegen het einde van het jaar over een strategische vastgoedportefeuille van ruim 2,5 miljoen euro. Volgend jaar overschrijden we de kaap van 35.000 inwoners, dus zullen de gebouwen en gronden nog van pas komen om de nood aan investeringen in jeugd- en sportinfrastructuur, scholen en kinderopvang op te vangen."





Dienst Vrije Tijd

Eén van de opvallendste gebouwen die niet verkocht zullen worden, is de leegstaande gemeenteschool in de Desmedtstraat. Verder steekt het schepencollege ook het gebouw van de dienst Vrije Tijd aan de Diegemstraat, de grond met een woning in de Steenokkerzeelstraat naast de gebouwen van de Technische dienst en gronden in de Groenstraat vlakbij het station in de vastgoedportefeuille.





