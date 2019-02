Langer dan 10 minuten in drop-off Brussels Airport? Forfait van 10 euro, plus 2 euro per extra minuut Robby Dierickx

06 februari 2019

15u29 0 Zaventem Wie iemand afzet in de drop-off zone van de luchthaven van Zaventem en er langer dan tien minuten staat, zal voortaan een forfait van 10 euro moeten betalen. Nadien komt er per minuut 2 euro bij. Om alles grondig te controleren, plaatste Brussels Airport slagbomen aan de in- en uitgang.

De drop-off zone werd kort na de aanslagen van 22 maart 2016 aangelegd. Bestuurders kunnen er sindsdien binnen de tien minuten passagiers afzetten, maar die tijdslimiet werd niet gecontroleerd. Tot nu, want Brussels Airport plaatste slagbomen aan de in- en uitgang van de drop-off zone. “Wie de zone binnen rijdt, krijgt aan de slagbomen een ticketje en krijgt vervolgens maximaal tien minuten de tijd om zijn passagiers af te zetten”, zegt Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport. “Op het einde van de drop-off zone staan opnieuw slagbomen die automatisch openen wanneer de bestuurder er binnen de tien minuten buiten rijdt. Doet hij er langer over, dan zal hij ter plaatse moeten betalen.”

De kosten lopen al snel hoog op, want ‘overtreders’ betalen meteen een forfait van 10 euro en per minuut komt er 2 euro bij. Bestuurders kunnen ook maximaal één keer per uur gebruik maken van de gratis tien minuten in de zone. “Wie denkt er langer over te zullen doen, kan de parkings inrijden”, aldus nog Fransen. “Met een gratis aan te vragen Pcard+ kan men er parkeren aan het extra voordelige tarief van 2 euro per halfuur.”