Laatste week opnieuw tiental klachten over geurhinder Robby Dierickx

16 november 2018

10u31 0 Zaventem De voorbije week heeft de milieuambtenaar van Zaventem zowat tien klachten gekregen over geurhinder in Nossegem. De GFT-geur is afkomstig van compostverwerkend bedrijf Sabgro en houdt de Zaventemse deelgemeente al sinds de zomer in de ban. De firma schreef ondertussen wel bedrijven aan die gespecialiseerd zijn in het aanpakken van geurhinder.

“De stank is slechts in bepaalde delen van Nossegem aanwezig”, zegt milieuambtenaar Guido Declercq, die zelf ook er plaatse ging om de geur waar te nemen. “Vooral het centrum – in de buurt van café De Tinnen Pot – heeft er last van. We hebben regelmatig contact met de zaakvoerders van Sabgro, die zich bewust zijn van het probleem. Volgens hen is de geurhinder het gevolg van de hitte afgelopen zomer. Ze mochten door de lange droogte geen water gebruiken, waardoor het proces van de compostverwerking bemoeilijkt werd.”

Volgens de milieuambtenaar heeft de gemeente de zaakvoerders van Sabgro aangemaand een structurele oplossing te zoeken. “En daar zijn ze naar eigen zeggen mee bezig”, aldus nog Guido Declercq. “Zo schreven ze inmiddels verschillende firma’s aan die gespecialiseerd zijn in het aanpakken van geurhinder. Op die manier hoopt men de problemen in de toekomst te voorkomen.”