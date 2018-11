Laatste Tonzent Live wegens te duur Robby Dierickx

11u49 0 Zaventem Op zaterdag 17 november vindt in jeugdhuis Tonzent in Sterrebeek de laatste editie van Tonzent Live plaats. Het muziekevenement is volgens de organisatoren te duur.

In de zomer van 2014 zag het eerste Tonzent Live Outdoor Festival, dat inmiddels als Hofrock door het leven gaat, het levenslicht. In februari 2016 werd dan weer de eerste editie van de indoorversie van het muziekevenement georganiseerd. Sindsdien vond Tonzent Live meerdere keren per jaar in het Sterrebeekse jeugdhuis plaats. Het doel was beginnende artiesten de kans te bieden voor een publiek te spelen. Bij elke editie stond een ander muziekgenre centraal: van reggae, tot blues en zelfs musicalmuziek. Maar nu zaterdag wordt de laatste editie georganiseerd. De organisatoren kozen voor electropop als muziekgenre.

“Dat het de laatste editie is, is het gevolg van organisatorische maar vooral financiële problemen”, zegt voorzitter Lukas Schillebeeckx. “Het Tonzent Liveproject is erg duur geworden voor onze vzw. Zo duur dat we elk jaar opnieuw moeten krabben om te overleven en op zoek moeten gaan naar nieuwe bronnen van inkomsten. Nu bepaalde bevoegdheden van de provincies overgeheveld zijn naar Vlaanderen, wordt het er niet gemakkelijker op voor kleine spelers zoals wij. Daarom hebben we besloten om het project volgend jaar te schorsen. Misschien starten we in 2020 opnieuw op, maar dat is nog niet zeker. Indien het zo zal zijn, zal het ook met een nieuw team zijn.”

Zaterdag kan er dus nog een laatste keer gefeest worden. De deuren openen om 20.30 uur en op het podium geven Inky Midway, L.I.L.Y en resident dj Niveau Nihil het beste van zichzelf. Met het verdwijnen van Tonzent Live komt er ook een einde aan Hofrock.