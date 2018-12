Laatste kans om witte Interza-zakken om te ruilen RDK

03 december 2018

Inwoners van Zaventem, Steenokkerzeel, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Kampenhout krijgen begin 2019 een laatste kans om de witte afvalzakken van Interza in te ruilen. Eind 2016 werden die witte zakken vervangen door groene exemplaren en inwoners kregen twee jaar de tijd om de witte zakken op te gebruiken. Wie nog witte zakken heeft, kan ze tot 30 april omruilen in het Interza-recyclagepark, bij een verkooppunt op het gemeentehuis of op de hoofdzetel van de afvalintercommunale. De nieuwe groene zakken hebben een technologische beveiliging om namaak te voorkomen.