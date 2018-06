Kunstwerk De Lezer aan hoofdingang De Factorij ingehuldigd 16 juni 2018

02u46 0 Zaventem In de zentuin voor de hoofdingang van cultureel centrum De Factorij in Zaventem is gisteren het kunstwerk De Lezer ingehuldigd. Het werk is afkomstig van kunstenaar Fons Derboven en past in de nabijheid van de bibliotheek en de verstilling in de zentuin.

"Fons werkte voor het architectenbureau dat het cultureel centrum ontworpen heeft en bij de opening zagen we de kunststoffen versie van De Lezer staan", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "Op dat moment wisten we nog niet dat het van hem afkomstig was. Toen bleek dat hij het gemaakt had, wilden we het kunstwerk absoluut op de site plaatsen.





Om het in brons te vervaardigen, moest 19.000 euro worden neergeteld. Via sponsoring van onder meer de architect en de aannemer kostte het kunstwerk ons uiteindelijk nog 10.000 euro."





Klein expo

Na de inhuldiging werden de aanwezigen door de gemeente getrakteerd op een hapje en een drankje. Voorts was er een kleine expo over de andere beeldende werken van kunstenaar Fons Derboven.





Het is overigens al het tweede kunstwerk dat aan De Factorij ingehuldigd werd, want in maart vorig jaar - een maand voor de opening van het cultureel centrum - gebeurde hetzelfde met het werk 'De Vlucht' van Delphine Frantzen en Sander Heremans. Aan de nabijgelegen Academie werden de voorbije jaren ook twee kunstwerken ingehuldigd: De Wand en De Zwevende Artiesten van kunstenaar Tom Frantzen.





(RDK)