Kunstwerk De Lezer aan De Factorij ingehuldigd 19 juni 2018

In de zen-tuin voor de hoofdingang van cultureel centrum De Factorij in Zaventem is gisteren het kunstwerk De Lezer ingehuldigd.





Het werk is van de hand van kunstenaar Fons Derboven en past in de nabijheid van de bibliotheek en de verstilling in de zen-tuin. Na de inhuldiging werden de aanwezigen door de gemeente getrakteerd op een hapje en een drankje.





Voorts was er een kleine expo over de andere beeldende werken van kunstenaar Fons Derboven.





Het is overigens al het tweede kunstwerk dat aan De Factorij ingehuldigd werd, want in maart vorig jaar gebeurde hetzelfde met het werk 'De Vlucht'. Hierbij maken sierlijke vogels een tocht langs de buitenmuur van de site. (RDK)