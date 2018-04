Kruispunt Woluwedal eindelijk weer open 16 april 2018

02u35 3

Sinds dit weekend is het kruispunt Woluwedal heropend. De eerste fase van de werken is afgerond. Begin volgend jaar wordt gestart met fase twee.





Tot eind 2018 gaat er geen spade meer in de grond. De voorlopige afsluiting van de werken is een grote opluchting voor de naburige handelaars en bewoners .De werken hadden heel wat voeten in de aarde. Zo lag de werf lange tijd stil door problemen met de aannemer en technische complicaties. De handelaars zijn dan ook opgelucht dat er weer rust is maar toch blijft er frustratie.





"Binnen twee jaar zou alles afgerond zijn.Na drie jaar zitten ze nog niet aan de helft. Drie jaar is echt veel te lang. Dit is niet meer redeijk", doet Yanni Papadimitriu, eigenaar en uitbater van Brasserie Restaurant Pirate, zijn beklag. Voor vele handelaars zijn het barre tijden geweest door de werken.





"Minstens 30 procent minder inkomsten had ik. En nu al heb schrik voor het op einde van het jaar. Maar uiteindelijk ben ik wel gelukkig dat het nu eindelijk zo ver is. Een bevrijdng is het!" (WHW)