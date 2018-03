Kritiek na verwarrend herdenkingsmoment op luchthaven 23 maart 2018

02u52 0 Zaventem De eerste herdenkingsplechtigheid waarbij gisterochtend om 7.58 uur, exact twee jaar na de eerste bomontploffing in de vertrekhal, een minuut stilte gehouden zou worden, werd na afloop bekritiseerd. De officiële minuut stilte werd niet aangekondigd en kort nadien was een irritant gezoem in de vertrekhal te horen.

Terwijl iedereen verwachtte dat de officiële minuut stilte aangekondigd zou worden, bleef het om 7.58 uur stil, waardoor alle aanwezigen wat naar mekaar begonnen te kijken. Omdat de luchthavenactiviteiten op hetzelfde moment gewoon bleven doorgaan, was er van de minuut stilte dan ook weinig te merken. Toen wat later een gezoem te horen was in de vertrekhal, werd er her en der gemord. "Het was wat onduidelijk of de minuut stilte nu aangekondigd zou worden of niet", geeft Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport, toe. "Het gezoem achteraf was het gevolg van het heropstarten van het communicatiesysteem in de luchthaven. Dat was inderdaad wat ongelukkig."





Premier

Bij de slachtofferverenigingen was er ook wat kritiek op premier Charles Michel, omdat hij de slachtoffers en de nabestaanden niet kwam begroeten. "We zullen hier zeker nog een debriefing met de eerste minister over hebben", aldus Philippe Vandenberghe van slachtoffervereniging V-Europe. Nadien liet de premier weten dat hij 's ochtends in het Sheraton-hotel voor de vertrekhal wel degelijk tijd genomen had om met de slachtoffers te praten.





Voor het luchthavenpersoneel was het gisteren uiteraard ook een bijzondere dag. Heel wat van hen bleven thuis om niet opnieuw geconfronteerd te worden met de gebeurtenissen van twee jaar geleden. Ilse Vanackere van Brussels Airlines kwam wel werken en woonde de plechtigheid bij. "Het blijft een vreemde dag. Alle herinneringen komen opnieuw naar boven. Ik was zelf aanwezig op het moment van de aanslagen, maar raakte gelukkig niet gewond." (RDK)