Koppel smokkelt cocaïne 10 augustus 2018

Een koppel uit Manchester riskeert 36 maanden voor het smokkelen van cocaïne. De twee werden op 30 april op de luchthaven van Zaventem opgepakt nadat in hun bagage cocaïne werd aangetroffen. Ze waren aangekomen van een vlucht uit Jamaïca. De vrouw bleek 3,7 kilogram cocaïne in haar koffer te hebben, haar vriend 4,5 kilogram. Ze hadden de drugs tevergeefs proberen te verstoppen in pakjes currypoeder en deeg om koekjes te maken. Na enkele verhoren gingen beiden door de knieën. "We zijn in een pub in Manchester benaderd door een kennis. In ruil voor 12.000 pond moesten we drugs vervoeren en ze nadien afzetten in een hotel nabij het Zuidstation", klonk het. De man achter de smokkel kon nog niet opgepakt worden. Tegen hem werd bij verstek vier jaar cel gevorderd. Uitspraak op 13 augustus. (WHW)