Kopman Erik Rennen heeft N-VA-lijst klaar 13 juli 2018

Meerderheidspartij N-VA is klaar met haar huiswerk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Kopman en kandidaat-burgemeester Erik Rennen trekt de lijst en wordt op plaats twee gevolgd door nieuwkomer Iris Elbers. Huidig schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst staat op plaats drie. Huidig gemeenteraadslid en voorzitter van de lokale afdeling Jong N-VA Tom De Vits krijgt de vierde plaats, terwijl Marise Deraedemaeker op de vijfde plek pronkt. Huidig OCMW-voorzitter Roger Artois sluit de top zes af.





Lijstduwer is Vlaams parlementslid Lieve Maes. Zij is momenteel ook N-VA-fractieleider in de Zaventemse gemeenteraad. De luchthavengemeente telt al ruim 35 jaar een blauwe burgemeester, maar N-VA hoopt nu zelf de sjerp te mogen omgorden.





(RDK)