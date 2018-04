Komt megacarwash er dan toch? NA DRIE KEER ROOD VAN GEMEENTE, ZET PROVINCIE LICHT OP GROEN ROBBY DIERICKX

25 april 2018

02u48 0 Zaventem Het heeft drie jaar en evenveel bouw- en milieuvergunningsaanvragen geduurd, maar nu is er voor het eerst groen licht voor een megacarwash langs de Leuvensesteenweg. Tot onvrede van de buurt en de gemeente. Die laatste werd namelijk overruled door de provincie.

Ruim drie jaar geleden doken plots de eerste plannen van een megacarwash langs de Leuvensesteenweg in Nossegem op. Daar zouden dagelijks tot duizend wagens gewassen kunnen worden. De buren vreesden fileleed, lawaaihinder en luchtvervuiling en namen een advocaat onder de arm. Ook de gemeente was niet happig op de komst van de carwash. Gevolg: de firma Conimmo nv trok de aanvraag in. Maar amper enkele maanden later ondernam de firma een nieuwe poging. Omdat er op de aanvraag van de bouwvergunning niets aan te merken was, gaf de gemeente groen licht. De milieuvergunning werd wel geweigerd, waardoor het project terug naar af was.





Voorwaarden

Vorig jaar kwam er een derde aanvraag, ditmaal van de firma PVG Projects. Opnieuw was er heel wat protest. De gemeente weigerde de bouw- en de milieuvergunning af te leveren, waarop PVG Projects in beroep ging bij de provincie. Die laatste heeft nu toch beide vergunningen afgeleverd en overrulet daarmee de gemeente. "Gezien de carwash in industriegebied komt, is het logisch dat we de bouwvergunning afleveren", zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). "De milieuvergunning keurden we dan weer onder voorwaarden goed. Zo mag de carwash op zondag enkel tussen 9 en 13 uur de deuren openen en geen hele dag zoals gevraagd. Ook mogen er maximaal 180.000 wagens per jaar gewassen worden."





Buurt in beroep

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) wordt binnen het gemeentebestuur binnenkort bepaald of er in beroep gegaan wordt. Het advocatenbureau dat buurtcomité Nossegem Leefbaar onder de arm nam, laat wel al weten dat er beroep aangetekend wordt. "We begrijpen echt niet dat de provincie de gemeente terugfluit", zegt buurtbewoner René Van Der Stichelen, wiens tuin grenst aan het perceel waar de carwash moet komen. "Er is sprake van een geluidsmuur van zes meter hoog, maar dat betekent dat we op bepaalde momenten van de dag geen zon meer zullen hebben. En wat met de waarde van mijn woning? Die zal ongetwijfeld dalen als hier voortdurend lawaaihinder is."





"Waar is de logica?", vraagt een andere buurtbewoner zich af. "Er is tweehonderd meter verderop al een carwash. Zo'n megacarwash zal voor extra verkeer op de nu al verzadigde Leuvensesteenweg zorgen. We hopen dat de gemeente de beslissing van de provincie aanvecht."