Klooster ruimt plaats voor school 24 februari 2018

Het oude kloostergebouw langs de Kerkdries dat jaren dienstdeed als pand voor de Vrije Basisschool van Sterrebeek is niet meer. Het wordt momenteel platgegooid om er nadien een nieuw schoolgebouw op te zetten. Tot enkele jaren geleden werd het kloostergebouw volledig ingepalmd door de school, maar toen bleek dat de bovenverdieping niet meer veilig was, werd alleen de benedenverdieping gebruikt. Daar werd een tijdlang de refter ingericht, maar vier jaar geleden bleek dat het ook op het gelijkvloers niet meer veilig was. Daardoor stond het gebouw al een tijdje leeg.





Vorige week is men gestart met de afbraak ervan. Zodra die werken afgerond zijn, start men met de bouw van een nieuw schoolgebouw. Daarin komen een grote sporthal en een polyvalente ruimte voor de kleuters op de benedenverdieping. Op de eerste verdieping komen drie nieuwe klaslokalen en een werklokaal. (RDK)