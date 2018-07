Klanten openen pop-up om twee weken zonder café te overbruggen 19 juli 2018

02u38 0 Zaventem Wie de komende weken een fris pintje wil drinken in Nossegem, lijkt bedrogen uit te komen. De Tinnen Pot, het enige café van de Zaventemse deelgemeente is namelijk dicht door het jaarlijks verlof van café-uitbaters Marc en Agnes. Maar geen paniek, want sinds een paar jaar nemen enkele vaste klanten het initiatief om die 'droge' periode te overbruggen door een pop-upbar te openen in de voetbalkantine van SK Nossegem.

Sinds enkele jaren telt Nossegem met De Tinnen Pot nog amper één café. Die zaak houdt nu echter voor iets meer dan twee weken de deuren dicht vermits uitbaters Marc De Cock en Agnes Vanhamme aan hun jaarlijkse vakantie begonnen zijn. Hun dorp twee weken zonder café, dat zien de vaste klanten niet zitten. En dus openden ze voor het vierde jaar op een rij hun pop-upbar in de kantine van SK Nossegem. Zo kunnen de Nossegemnaren toch ergens terecht voor een pint en een babbel.





Achter de toog staan vrijwilligers en bestuursleden van de club. "Wij springen om de beurt in", zegt Robert De Mol, bestuurslid van SK Nossegem die instaat voor de coördinatie. "Op de deur van De Tinnen Pot hangt een affiche waarop staat dat ze in de voetbalkantine terechtkunnen. En dat slaat aan. De meeste vaste klanten komen in die periode dan ook naar 'boven' hun pintje drinken."





Het pop-upcafé is open tot zondag 22 juli en van woensdag 25 juli tot zondag 29 juli. Van woensdag tot vrijdag openen de deuren om 16 uur, op zaterdag is dat om 14 uur en op zondag om 11 uur.





(DBS/RDK)