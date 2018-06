Klant en cafébaas vrijgesproken voor vechtpartij 29 juni 2018

Een Gentenaar is vrijgesproken voor een vechtpartij met een Zaventemse cafébaas. Eerder was nochtans een celstraf van twaalf maanden gevorderd.





De Gentenaar was met enkele vrienden op restaurant gegaan, waarna ze enkele biertjes hadden gekocht in een nachtwinkel. Deze dronken ze op het terras van het café op, waarna een discussie ontstond met de cafébaas. Uiteindelijk mondde dit uit in een vechtpartij, waarbij de cafébaas en een klant die tussenbeide kwam gewond raakten. "Volgens een onafhankelijke getuige zijn de klanten meteen beginnen vechten nadat de cafébaas een opmerking had gemaakt. We wilden dit oplossen via strafbemiddeling, maar dat lukte niet", had het parket de dagvaarding gemotiveerd. "Uit het dossier is onmogelijk uit te maken wie uit wettige zelfverdediging heeft geslagen en wie niet. Twijfel is in het voordeel van de beklaagden", aldus de rechter.





De cafébaas, tegen wie drie maanden cel gevorderd was, genoot hier dus ook van. (WHW)