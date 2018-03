Kinderen vragen met zelfgemaakte panelen veiligere schoolomgeving 10 maart 2018

02u43 0 Zaventem De leerlingen van de acht basisscholen in groot-Zaventem vragen via zelfgemaakte panelen aandacht voor een veilige schoolomgeving. De panelen moeten ervoor zorgen dat automobilisten trager rijden in de buurt van een school.

"Het idee van de panelen komt eigenlijk van de politie", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "De bedoeling is automobilisten door middel van opvallende tekeningen duidelijk te maken dat ze zich in de buurt van een school bevinden en dat ze bijgevolg hun snelheid moeten minderen. Als gemeente hebben we de acht basisscholen de panelen en de verf aangeboden. Daarna gingen de kinderen aan de slag."





Fietsstraat

Het resultaat mag gezien worden. De acht verschillende panelen worden eerstdaags in de buurt van de scholen geplaatst. "Ondertussen zijn er ook verregaande plannen om een fietsstraat in de Spoorwegstraat in Zaventem in te richten", aldus nog Holemans. Op die manier moet het nog wat veiliger worden in de buurt van basisschool De Vleugel en het Koninklijk Atheneum.





(RDK)