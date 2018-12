Kerstman brengt brooddoos vol verrassingen RDK

19 december 2018

De Kerstman heeft woensdagmiddag maar liefst 250 Zaventemse kinderen gelukkig gemaakt in het ‘Huis van het Kind’ in de gebouwen van de voormalige gemeenteschool. Alle kinderen tussen 0 en 9 jaar kregen een brooddoos met een leuke verrassing.

Het was op vraag van de spelotheek, een uitleendienst voor speelgoed, dat de Kerstman naar de luchthavengemeente kwam. Hij had voor iedereen een cadeau mee en zette ook meteen de werking van de spelotheek in de kijker. “Met een jaarlijks lidgeld van 5 euro is de spelotheek heel toegankelijk”, zegt Dirk Philips (Open Vld), schepen bevoegd voor Welzijn en Armoedebestrijding. “Het is één van de acties die de gemeente neemt in de strijd tegen kinderarmoede, omdat spelen een recht is van elk kind.”