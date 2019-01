Kerstboomverbranding dreigt vliegtuigen te hinderen: brandweer blust feestje vroegtijdig Robby Dierickx

20 januari 2019

12u55 0 Zaventem De 27ste editie van de kerstboomverbranding in Nossegem is zaterdagavond op vraag van luchtverkeersleider Skeyes vroegtijdig beëindigd. Daardoor moesten de 450 aanwezigen een uur vroeger dan normaal huiswaarts keren. “26 jaar lang was er geen probleem en nu plots wel?”, betreurt de organisatie, die volgens Skeyes geen toestemming vroeg.

Het begon zaterdagavond nochtans gezellig in Nossegem. Omstreeks 19 uur vertrokken honderden inwoners met fakkels aan een wandeltocht van de kerk naar de weide aan de Colruyt in de Voskapellelaan. Daar werden de kerstbomen – die de dagen voordien ingezameld werden in Nossegem en Sterrebeek – in brand gestoken. Zowat 450 mensen genoten er van het vuur, dat al voor het 27ste jaar op een rij brandde, en van een hapje en een drankje. De kerstboomverbranding is voor vele Nossegemnaars dan ook dé plaats om elkaar nog een laat gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Maar zaterdagavond werd het evenement plots abrupt beëindigd. Omstreeks 21.30 uur besloot de brandweer het vuur te doven. “De vraag om het evenement stop te zetten, kwam van Skeyes (de nieuwe naam van Belgocontrol, red.)”, zegt Alain Habils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Volgens de luchtverkeersleider was de rook hinderlijk voor het vliegverkeer.”

Iets wat ze bij de organisatie van de kerstboomverbranding niet begrijpen. “Al 26 jaar organiseren we dit evenement en nooit waren er problemen”, zegt Gerrit Andries van de Nossegemse dorpsraad. “Dit jaar kregen we voor het eerst bepaalde aanbevelingen van de brandweer, waaraan we ons hielden. Het stopzetten van onze kerstboomverbranding stond dan ook los van die aanbevelingen. Blijkbaar had Skeyes de brandweer ingelicht over een mogelijke brandhaard in Steenokkerzeel. Daar werd niets gevonden, waarop de brandweer op de rook is afgegaan en zo bij ons terecht kwam. Na nieuw contact met Skeyes moesten de brandweermannen onze hoop brandende kerstbomen blussen. Opvallend, want de weide ligt niet onder een opstijg- of landingsroute.”

“Er zijn twee redenen waarom we – samen met de brandweer – beslist hebben om de kerstboomverbranding stil te laten leggen”, zegt Dominique Dehaene van Skeyes. “Eerst en vooral vroeg de organisatie ons geen toestemming voor het evenement. Daarnaast waaide de rook in de richting van baan 19, die zaterdagavond in gebruik was. De combinatie van die twee heeft ervoor gezorgd dat de brandweer de brandende kerstbomen moest blussen.”

Topeditie

De organisatie van de kerstboomverbranding betreurt het voorval. “We wisten niet dat we toestemming moesten krijgen van Skeyes, aangezien we dat de voorbije 26 jaar ook niet deden”, aldus nog Gerrit Andries. “Het voorval kwam zeer ongelegen, want met 450 mensen was het een echte topeditie. Maar plots moesten alle aanwezigen een uur vroeger dan normaal huiswaarts keren. Bovendien is de toekomst van ons evenement na 27 edities plots onzeker. Het zou jammer zijn dat er op deze manier een einde moet komen aan de jarenlange traditie.”

Bij Skeyes laat men nog weten dat de organisatie volgend jaar gewoon de toestemming moet vragen. “In de meeste gevallen wordt het licht op groen gezet, tenzij het vliegverkeer echt in gevaar zou komen”, besluit Dehaene.

Doordat het evenement vroegtijdig stopgezet werd, zit de organisatie met nog honderd kerstbomen die niet opgebrand werden. De komende dagen zal bekeken worden wat er met de overgebleven kerstbomen moet gebeuren.