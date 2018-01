Kavels voor mensen die band met gemeente hebben 02u32 0 Zaventem Het schepencollege wil bouwgronden in Nossegem (10) en Sterrebeek (14) verkopen aan mensen die een band hebben met Zaventem. Dat moet jongeren de kans geven om in eigen gemeente te blijven.

Het project op de Kersenberg in Nossegem ligt ondertussen al twaalf jaar op tafel. "Aanvankelijk waren er plannen voor 26 woningen, maar we hebben uiteindelijk voor een kleiner project met tien kavels gekozen", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "Op de site komt ook een speelterrein, een park en een gebouw voor de Europascouts. Het project in Sterrebeek ligt aan het Moorselveld, waar in eerste instantie plaats zal zijn voor veertien woningen. Later komen er mogelijk nog dertig woningen bij."





Bij voorkeur jonger dan 35

Maar niet iedereen komt in aanmerking voor zo'n kavel. "Ze zullen volgens het gemeentelijk reglement uit 2006 toegewezen worden aan mensen die wonen en/of werken in Zaventem, en die bij voorkeur jonger zijn dan 35 jaar", aldus nog Holemans. "Ook de kennis van het Nederlands, of de geleverde taalinspanning, zullen een rol spelen. De kavels zelf zullen een oppervlakte tussen 140 en 360 vierkante meter hebben. Bedoeling is om de gronden voor minder dan 100.000 euro te verkopen. Op die manier willen we jonge Zaventemnaars in de gemeente houden. Voor hen is het financieel moeilijk om op de gewone markt een bouwgrond te kopen."





Ondertussen werkt de gemeente aan een vernieuwd gemeentelijk toewijzingsreglement. "We willen strengere verkoopsvoorwaarden opleggen. Bij een eventuele latere verkoop door de eigenaars, willen we de woningen opnieuw kunnen toewijzen aan mensen die een band hebben met de gemeente."





De inschrijvingslijsten voor de twee nieuwe verkavelingen zullen vermoedelijk komende zomer beschikbaar zijn. (RDK)