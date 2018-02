Kapwerken voor aanleg belevingsbos in Zeenpark gestart 21 februari 2018

02u33 0 Zaventem Een groenaannemer is maandag gestart met geplande kapwerken in het Zeenpark in Sterrebeek, waar de gemeente een belevingsbos wil inrichten, maar die kapwerken zorgden aanvankelijk voor veel commotie. Zo verdwenen heel wat bomen, al is dat volgens de gemeente wel volledig volgens de afspraak verlopen.

Meteen nadat een groenaannemer maandagochtend startte met de kapwerken in het Zeenpark in Sterrebeek regende het verontwaardigde berichten op sociale media en aan het adres van het Zaventemse schepencollege. Onder meer actiecomité Sterrebeek2000 was onthutst over de manier waarop er gewerkt werd. "Het lijkt erop dat er een pak meer bomen dan vooraf aangekondigd gerooid werden", aldus voorzitter Luc Caluwaerts.





Na de eerste meldingen trokken medewerkers van de groen- en de milieudienst ter plaatse, net als een afvaardiging van het schepencollege. "Ook wij stelden vast dat de kapwerken inderdaad voor een leeg beeld op de site zorgen, waar tot in het weekend heel veel bomen en struikgewas aanwezig waren", zegt schepen van Milieu Erik Rennen (N-VA).





"We hebben samen met de specialisten van het Agentschap Natuur en Bos een controle in de zone gehouden en uiteindelijk bleek dat de groenaannemer de opdracht uit het lastenboek accuraat uitvoerde. Hij kapte de bomen die werden aangeduid met verf door de experts.





Het waren overwegend Canadese populieren die allemaal kaprijp waren omwille van ouderdom en ziekte. Natuurlijk sneuvelde er hier en daar een kleine boom door de kapwerken, maar dat is onvermijdbaar. De werken zijn nodig om een belevingsbos met wandelpaden aan te leggen. Er zullen dan ook heel wat inheemse bomen geplant worden."





Na het bezoek van het schepencollege en de groendienst werd ook Luc Caluwaerts wat gerustgesteld. "Er blijft gelukkig nog een groot deel van het bos behouden. Maar de manier waarop over deze werken gecommuniceerd werd, was fout. Het was voor iedereen een verrassing dat de kapwerken voor zo'n leeg beeld zouden zorgen."





Maandag komen afgevaardigden van het Regionaal Landschap de werken toelichten op de gemeenteraad.





(RDK)