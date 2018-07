Kapper smokkelt cocaïne 28 juli 2018

Een Spaanse twintiger riskeert 37 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. De man werd eerder dit jaar op de luchthaven van Zaventem opgepakt. Hij maakte een tussenstop tijdens zijn vlucht van de Dominicaanse Republiek naar Madrid. Bij controle door de douane werd er in een dubbele bodem 1,8 kilo cocaïne aangetroffen. "Ik wilde een eigen kapsalon opstarten maar had het geld niet", klonk het tegen de politie. "Daarop stelde een kennis voor me geld te geven, maar in ruil moest ik de bewuste koffer meenemen. Ik wist helemaal niet wat er in de koffer stak." De verdediging vraagt een milde straf voor de kappers. Uitspraak op 30 juli. (WHW)