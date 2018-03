Kamperende ouders kunnen kinderen eindelijk inschrijven 06 maart 2018

02u35 0 Zaventem Drie dagen lang hebben tientallen ouders moeten kamperen aan de Sint-Lambertusschool in Nossegem en secundaire school Zavo in Zaventem om hun kinderen in te schrijven. In Nossegem startten de inschrijvingen gisterochtend, in het Zavo was het tot 15 uur wachten. In de Sint-Lambertusschool heeft één ouder een heel weekend gekampeerd om haar kind op de wachtlijst te krijgen.

Zowel in Nossegem, waar slechts zes plaatsen waren, als in Zaventem daagden de eerste kampeerders vrijdagochtend op. Daar waar de ouders in het Zavo afgelopen weekend wel in het schoolgebouw konden overnachten, moest men in Nossegem in de tuin van de Sint-Lambertusschool kamperen. "Vooral vrijdagavond was bang afwachten door de plotse sneeuwval", zegt de hoogzwangere Anne Lefevre, die haar zoontje moest inschrijven. "Maar met een skipak aan hebben we de nacht overleefd. Ook dankzij de hartverwarmende steun van heel wat mensen trouwens. Zo kwamen de uitbaters van frituur Pat@Frit frieten brengen, kregen we soep van het rusthuis en brachten mensen die vorig jaar gekampeerd hadden ons eten."





Vrijdagavond stonden er al acht ouders, terwijl er slechts zes plaatsen waren. Eén van de ouders trok daarop naar een school in Sterrebeek. De andere ouder wiens kindje op de wachtlijst staat, hoopt dat er volgend schooljaar alsnog plaats zal zijn. "We hebben er alles aan gedaan om het de ouders zo comfortabel mogelijk te maken", zegt directeur Jorn Dupont. "Vrijdagavond konden ze zich tot middernacht binnen opwarmen, waarna het sanitair blok een heel weekend lang geopend was. Uiteindelijk staan er drie kinderen op de wachtlijst, want de ouders van twee kinderen daagden vanochtend (gisterochtend, red.) pas op."





In het Zavo in Zaventem stonden gisteren zowat 180 mensen voor de deur. De inschrijvingen startten er om 15 uur. Alle plaatsen (167 in de A-stroom en 11 in de B-stroom) zijn al ingenomen. (RDK)





