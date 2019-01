Kamperen aan scholen of niet? Pas in februari duidelijkheid Scholen wachten op goedkeuring eigen digitaal aanmeldingssysteem Robby Dierickx

09 januari 2019

15u24 0 Zaventem Omdat het nieuwe Vlaamse decreet dat de kampeertoestanden aan scholen moet vermijden ‘on hold’ staat door een belangenconflict van de Franse gemeenschap hopen zes secundaire scholen uit Zaventem, Tervuren, Overijse en Wezembeek-Oppem groen licht te krijgen voor hun eigen digitaal aanmeldingssysteem. Pas in februari wordt hierover beslist. Bij rood licht zal er opnieuw gekampeerd worden.

De schoolbesturen van het Koninklijk Atheneum van Zaventem, het Koninklijk Atheneum van Tervuren, het ZAVO in Zaventem, het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, het Sint-Martinuscollege in Overijse en het GITO in Tervuren hielden woensdagvoormiddag een spoedoverleg over de inschrijvingsprocedure voor volgend schooljaar. Dat spoedoverleg was nodig omdat de Franse gemeenschapscommissie in Brussel een belangenconflict indiende tegen het nieuwe Vlaamse decreet dat de nieuwe manier van inschrijven vastlegde en kampeertoestanden moest vermijden. Door dat belangenconflict staat het nieuwe decreet ‘on hold’ en dreigen de kampeertoestanden voor de scholen terug te keren.

“Het nieuwe decreet bracht eindelijk een oplossing voor onze scholen, waar al jaren gekampeerd wordt”, zegt Kurt Gommers, algemeen directeur van het ZAVO. “We hadden samen met de vijf andere scholen dan ook een plan opgestart om die inschrijvingen vlot te laten verlopen, maar plots – een dag voor de kerstvakantie – krijgen we te horen dat al dat werk voor niets was door het belangenconflict van de Franse gemeenschapscommissie. Daardoor moeten we nu zelf op zoek naar een oplossing om te vermijden dat ouders hun tentjes binnen enkele weken opnieuw opslaan voor de schoolpoorten.”

Tijdens het spoedoverleg lieten de zes schoolbesturen weten dat ze nog steeds de ambitie hebben om de inschrijvingen via een digitaal aanmeldingssysteem te organiseren. “Het is het systeem waarmee men in Leuven ondertussen al ruim drie jaar werkt, maar voor ons is dit volledig nieuw”, aldus nog Kurt Gommers. “Bovendien is het lang niet duidelijk of dat systeem bij ons goedgekeurd zal worden. De Commissie Leerlingenrechten moet zich hierover buigen. Ten laatste eind februari zullen we duidelijkheid krijgen, maar we hopen uiteraard al wat vroeger zekerheid te krijgen zodat de ouders niet te lang in het ongewisse blijven. Ik had graag met honderd procent zekerheid kunnen zeggen dat er de komende maanden niet gekampeerd zal moeten worden, maar dat kan ik vandaag jammer genoeg niet…”

Indien er groen licht komt voor een digitaal aanmeldingssysteem in de zes scholen, zullen de schoolbesturen samen moeten bepalen wanneer de inschrijvingen via de computer starten. Komt die goedkeuring er niet, dan zal er ongetwijfeld opnieuw gekampeerd worden. De inschrijvingsperiode is in elke school anders. In het Zavo zouden die inschrijvingen op 5 maart starten.