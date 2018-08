Kamerlid hekelt uitspraken ombudsman luchthaven 04 augustus 2018

N-VA-kamerlid Inez De Coninck hekelt enkele uitspraken van Philippe Touwaide, de ombudsman van de luchthaven van Zaventem. Hij zei bij de Franstalige openbare omroep RTBF dat hij ontevreden was over de beslissing van een rechter in het voordeel van de noordrand. "Touwaide overtreedt daarmee de regels, hij mag zich niet uitspreken over lopende gerechtelijke procedures."





"Het is al de derde keer dat een rechter een oordeel velt in het voordeel van een gebied rond de luchthaven", zei de ombudsman eerder deze week bij RTBF. "Met die uitspraak overtreedt Touwaide de wet", meent Inez De Coninck, die niet voor het eerst uithaalt naar de man. "Ook in het verleden deed hij al uitspraken over lopende gerechtelijke procedures, terwijl dat niet mag. Zijn partijdigheid moet stoppen. Bovendien blijkt uit cijfers dat de ombudsdienst vier Franstalige werknemers en slechts twee Nederlandstalige personeelsleden telt. Van een taalevenwicht is geen sprake. Als ik hem op zijn fouten wijs, dreigt hij me voor de rechter te dagen."





De Conick vindt dan ook dat er ingegrepen moet worden. "Het kan niet dat iemand die zo'n uitspraken doet aan het hoofd van de ombudsdienst van de tweede grootste economische tewerkstellingspool van ons land blijft staan." Touwaide was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (RDK)