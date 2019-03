Jonge vrouwen smokkelen drugs voor stadsbende WHW

01 maart 2019

12u36 0 Zaventem Elf beklaagden, onder wie zes vrouwen, zijn veroordeeld tot celstraffen van 20 maanden tot twaalf jaar voor het smokkelen van crystal meth.

De vrouwen gingen in opdracht van een Brusselse stadsbende naar Japan, Brazilië en Dubai. Daar haalden ze crystal meth op en brachten deze naar ons land. “Wij dachten dat we daar kleine diamantjes moesten oppikken”, vertelden ze tegen de speurders. Vijf van hen werden in Japan op de luchthaven betrapt met drugs op zak, een van hen in Brazilië. In ruil zouden ze 3.000 tot 4.000 euro krijgen voor hun rol in de smokkel. De leider van de stadsbende werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een naaste ‘luitenant’ kreeg 10 jaar cel. De vrouwelijke smokkelaars kregen tussen 20 maanden en 5 jaar cel.