Jong CD&V opent pop-upterras uit protest 21 augustus 2018

Enkele leden van Jong CD&V hebben zondag een pop-upterras geopend op het kerkplein in Sterrebeek om "het rigide Zaventemse terrasbeleid aan de kaak te stellen". Volgens de leden moet de gemeente volop de kaart trekken van de lokale horeca. Lukas Schillebeeckx, Veerle Vanmol en voorzitter Pieter-Jan Crombez zijn de gezichten achter het terras. "Cafés en restaurants moeten maximaal de kans krijgen om terrassen aan te leggen of een deel van het openbaar domein te gebruiken", aldus de jongeren. "Een goed draaiend terras in de zomer kan voor een zaak het verschil maken tussen overleven of de deuren moeten sluiten. En het brengt leven in de brouwerij."





De jongeren wezen er ook op dat Zaventemnaars volgens de Gemeentebarometer minder contact met buren hebben dan andere Vlamingen. "Een terrasje kan hiervoor de oplossing zijn", meent Jong CD&V. De christendemocraten willen in de volgende legislatuur een horecaplan uitwerken dat aangeeft op welke locaties horeca het meest passend is.





(RDK)