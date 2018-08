Johnny Logan topact op Hoogzomerfeest 29 augustus 2018

Op het Kerkplein van Zaventem vindt vrijdagavond de zevende editie van het Hoogzomerfeest plaats. Johnny Logan staat er op het podium en kleurt de groene, Ierse avond.





Het Hoogzomerfeest stond de voorbije jaren garant voor exotische avonden, met onder meer Braziliaanse danseressen en een Afrikaans programma. Dit jaar is het thema iets minder exotisch, maar daarom niet minder straf. Zo zal het Kerkplein vrijdagavond helemaal groen kleuren, omdat voor een Ierse avond gekozen werd. Taradance, een Ierse dansgroep, opent de muzikale avond. Ze worden begeleid door de Ierse folkgroep Malahide, die aansluitend ook zelf voor een melancholische en vrolijke show zal zorgen. Maar de hoofdact is ongetwijfeld Johnny Logan, die twee keer het Eurovisiesongfestival won voor Ierland. De feestavond begint om 19.30 uur en de toegang tot het Kerkplein is gratis. (RDK)