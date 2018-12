Jobbeurs Aviato en Air Cargo Belgium in De Factorij RDK

03 december 2018

In cultureel centrum De Factorij in Zaventem organiseren Aviato en koepelorganisatie Air Cargo Belgium dinsdag een jobbeurs. Werkzoekenden en studenten kunnen tussen 14 en 18 uur luchthavenbedrijven ontmoeten en zo het eerste contact leggen op weg naar een job op Brussels Airport. Meer dan twintig luchthavenbedrijven bemannen er een stand en geven meer uitleg over de lopende vacatures en het hun bedrijf.

“We zijn alvast tevreden met de meer dan 600 ontvangen inschrijvingen voor deze jobbeurs en we hopen hierdoor zoveel mogelijk werkzoekenden te kunnen matchen met de openstaande jobs op en rond Brussels Airport”, zegt Simon De Maeseneer, dagelijks bestuurder van Aviato. In totaal staan meer dan 500 vacatures open op de luchthaven.